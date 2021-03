Una tragedia nella tragedia, un dolore nel dolore. Gaspare Allegra, 37 anni,l’escursionista vittima di un incidente ieri, domenica 21 marzo 2021, è morto sotto gli occhi del fratello Francesco. E’ stato proprio quest’ultimo, di un anno più giovane della vittima, a dare l’allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorritori. Soccorritori che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Tragedia sul Grignone: Gaspare Allegra è morto sotto gli occhi del fratello

Gaspare Allegra, 37 anni, originario di Castelvetrano, aveva lasciato la Sicilia da anni per trasferirsi in Lombardia dove abitava ad Albairate, in provincia di Milano. Avvocato di professione era un grande appassionato di sport.

Ieri, insieme al fratello Francesco, aveva deciso di effettuare l’ascesa della Grigna Settentrionale. Ma nel primo pomeriggio, intorno alle 14, il tragico incidente: Allegra è scivolato in un canale nella zona della Bocchetta di Prada, tra i comuni di Mandello del Lario e Esino Lario. Subito si sono attivati una quindicina di tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana e anche i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione regionale.

La centrale operativa di Areu ha invece inviato sul posto l’elicottero decollato da Como. Nonostante il dispiegamento di forze, per il giovane legale non c’è stato nulla da fare. Il suo copro senza vita è stato recuperato dall’elicottero.