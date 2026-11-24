Sarebbe un tragico incidente la causa della morte di un uomo di 62 anni trovato senza vita e recuperato dalle acque del Naviglio di Bereguardo questa notte, martedì 24 novembre 2026, a Morimondo.
Ipotesi malore
L’allarme è scattato poco dopo le 3 di oggi martedì 24 novembre 2026, quando è stata segnalata la presenza di un corpo nelle acque del Naviglio all’altezza della cascina Lasso nel Comune di Morimondo. Sul luogo della tragedia oltre ai sanitari i Vigili del Fuoco di Milano con 4 squadre e i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per effettuare il recupero del corpo, il riconoscimento e ricostruire l’accaduto.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è stato individuato in acqua insieme alla propria bicicletta. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che il 62enne, classe 1964 e residente a Casorate Primo (Pv), avrebbe perso il controllo del mezzo mentre, ieri lunedì, stava pedalando lungo l’alzaia del canale a causa di un malore, finendo accidentalmente nel Naviglio.
Il recupero
I Vigili del Fuoco di Milano assieme ai militari , hanno avviato le ricerche del ciclista 62enne italiano, resosi irreperibile dal pomeriggio di ieri, dalla serata di lunedì 23 novembre. Dopo diverse ore, alle 3 circa di questa notte, l’unita fluviale dei Vigili del Fuoco di Milano (Saf, nella foto di repertorio) ha rintracciato e recuperato privo di vita il corpo dell’uomo all’altezza di una chiusa all’interno di un canale vicino alla Cascina Mulino di Fallavecchia. Da un primo esame si sospetta un malore e non emergono elementi riconducibili a morte violenta.
La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.