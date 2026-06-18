L'incidente è avvenuto una manciata di minuti prima delle 10.30, la vittima è il 79enne Carlo Proverbio di Cerro Maggiore

Una vera e propria tragedia quella avvenuta lungo la SS527 tra Uboldo e Rescaldina, dove purtroppo nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, è morto un ciclista.

Tragedia lungo la SS527, ciclista muore investito da un camion

Al momento la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, ma da quanto appreso sembrerebbe che l’uomo sia stato investito da un mezzo pesante.

La vittima è Carlo Proverbio, 79enne di Cerro Maggiore, molto conosciuto sul territorio cittadino perchè volontario in oratorio e grande appassionato di bicicletta.

L’allarme è scattato lungo la provinciale che collega la provincia di Milano con quella di Varese una manciata di minuti prima delle 10.30, quando l’uomo in bici – per cause ancora da chiarire – sarebbe entrato in contatto con il camion e successivamente sarebbe poi stato schiacciato sotto le ruote.

L’intervento dei soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi che sul posto sono arrivati con un’ambulanza in codice rosso, l’elicottero alzatosi in volo da Varese e un’automedica. Presenti sulla provinciale anche la Polizia Locale di Uboldo, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Arrivato sul posto il personale sanitario ha immediatamente preso in carico il ciclista, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare e dunque gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Spetterà ora alle Forze dell’Ordine ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità del sinistro. Secondo una prima ricostruzione però, sembrerebbe che il camion stesse viaggiando in direzione Uboldo, mentre il ciclista in direzione opposta verso Rescaldina. Da una prima e sommaria, una delle ipotesi formulate sarebbe quella che Proverbio abbia perso il controllo della bicicletta, terminando nella corsia opposta di marcia e impattando sul lato sinistro del camion.

Sul cadavere del ciclista è stata disposta l’autopsia. In fase di accertamento l’ipotesi che il 79enne abbia avuto un malore. Ipotesi che dunque verrà verificata dall’esame autoptico.

Da segnalare anche grossi problemi alla viabilità, perchè per procedere con il rilievo del sinistro e favorire l’arrivo dei soccorsi, gli agenti della Locale hanno provveduto alla chiusura totale della carreggiata in entrambi i sensi di marcia.