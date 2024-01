Tragedia in Val Formazza, fissata la data dei funerali di Roberto Biancon

C'è la data del funerale di Roberto Biancon, l'osteopata in forze alla palestra Gymnasion di via Villoresi a Parabiago, morto travolto da una valanga in Alta Val Formazza domenica scorsa.

Le esequie sono previste per giovedì 11 gennaio; palestra chiusa in segno di lutto

Le esequie si terranno giovedì 11 gennaio, alle 15, nella chiesa Santi Gervaso e Protaso di piazza Maggiolini a Parabiago. Decisa intanto per la giornata di giovedì la chiusura della palestra di via Villoresi proprio in segno di lutto.

Una città sgomenta

La comunità parabiaghese è ancora sotto shock dopo la tragica morte dell'insegnante della palestra Gymnasion Roberto Biancon e della sua compagna Vanessa Gatti. Ieri alla Gymnasion le lezioni sono riprese regolarmente ma l'assenza dell'esperto di osteopatia, che con i suoi corsi di postura aveva attirato l'interesse di molti clienti, si è fatta davvero sentire. Tutti hanno avvertito il peso della sua mancanza: