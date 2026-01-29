Inutili i soccorsi, il 65enne è stato schiacciato sotto le ruote del rimorchio

Grave incidente questa mattina a Gaggiano. Dieci minuti prima delle 13 un uomo è stato schiacciato e ucciso da un autoarticolato.

Tragedia in strada: ciclista travolto e ucciso da un tir

Sul posto Areu ha inviato in codice rosso un’ambulanza e un’auto medica, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Da una prima ricostruzione dei fatti un ciclista milanese di 65 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto nel comune all’incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è venuto a contatto con un’autoarticolato finendo schiacciato sotto le ruote del rimorchio.

Sul posto i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. In atto le operazioni di messa in sicurezza dell’area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante.