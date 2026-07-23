Tragedia in palestra: Parabiago piange Alessandra Viscomi

La ragazza di 24 anni stava praticando attività fisica quando è stata colpita da un malore che le ha provocato un arresto cardiaco

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio, poco dopo le 20, quando Alessandra Viscomi, una giovane di 24 anni che stava praticando attività fisica nella palestra di via Casorezzo a Parabiago è stata colpita da un malore che le ha provocato un arresto cardiaco. Malore che si è rivelato fatale: la ragazza, giunta all’ospedale di Legnano in arresto cardiaco, è deceduta nonostante i tentativi del personale sanitario del 118 di tenerla in vita.

Il malore mentre stava facendo sport e poi l’arrivo dei soccorsi che hanno praticato il massaggio cardiaco

La giovane stava praticando attività fisica quando si è sentita male. Gli astanti hanno lanciato l’allarme al 118 e, assistiti telefonicamente dall’ operatore AREU, hanno avviato il massaggio cardiaco. In pochi minuti sono arrivati sul posto l’ambulanza della Cri e l’automedica che hanno avviato il protocollo di rianimazione avanzata, trasportando la ragazza al pronto soccorso di Legnano dove i medici hanno dovuto arrendersi alla mancata ripresa delle funzioni vitali.