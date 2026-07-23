Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 22 luglio, poco dopo le 20, quando Alessandra Viscomi, una giovane di 24 anni che stava praticando attività fisica nella palestra di via Casorezzo a Parabiago è stata colpita da un malore che le ha provocato un arresto cardiaco. Malore che si è rivelato fatale: la ragazza, giunta all’ospedale di Legnano in arresto cardiaco, è deceduta nonostante i tentativi del personale sanitario del 118 di tenerla in vita.
MALORE FATALE
Tragedia in palestra: Parabiago piange Alessandra Viscomi
La ragazza di 24 anni stava praticando attività fisica quando è stata colpita da un malore che le ha provocato un arresto cardiaco
La giovane stava praticando attività fisica quando si è sentita male. Gli astanti hanno lanciato l’allarme al 118 e, assistiti telefonicamente dall’ operatore AREU, hanno avviato il massaggio cardiaco. In pochi minuti sono arrivati sul posto l’ambulanza della Cri e l’automedica che hanno avviato il protocollo di rianimazione avanzata, trasportando la ragazza al pronto soccorso di Legnano dove i medici hanno dovuto arrendersi alla mancata ripresa delle funzioni vitali.