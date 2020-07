Tragedia in paese: morto bambino di 5 anni

Tragedia in paese a Pero: morto bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni è morto ieri mattina, martedì 30 giugno, a Pero. Il piccolo è figlio di una nota famiglia di egiziani titolari di una pizzeria in paese. Vani i soccorsi per tentare di salvargli la vita. Le Forze dell’ordine stanno ora ricostruendo insieme alla famiglia le cause della tragedia che ha gettato nel cordoglio un’intera comunità.

