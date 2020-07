Muore a 5 anni rimanendo soffocato con un pezzo di brioche

Muore a 5 anni a Pero rimanendo soffocato con un pezzo di brioche.

Un bambino di 5 anni è morto nel nella mattina di ieri, mercoledì 30 giugno, a Pero. Il piccolo è figlio di una nota famiglia di egiziani titolari di una pizzeria in paese. Vani i soccorsi per tentare di salvargli la vita: il bambino è morto dopo essere soffoco con un pezzo di brioche. Il piccolo era in casa coi genitori, in via xxv aprile.

