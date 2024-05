Tragedia a Magnago, dove un allevatore ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una delle proprie mucche.

Tragedia in fattoria: 72enne schiacciato e ucciso da una mucca

L'infortunio mortale è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 9 maggio, poco dopo le 20, nella stalla dell'azienda agricola Orto della Mella di via Colombo, nella frazione di Bienate. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Purtroppo per l'uomo, 72 anni, non c'è stato nulla da fare.