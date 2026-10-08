Tragedia ad Arconate, uomo trovato privo di vita nel Canale Villoresi

Il corpo esanime dell'uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, sul posto anche sanitari e Carabinieri

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Tragedia nella mattinata di oggi ad Arconate. I Vigili del Fuoco di Milano hanno infatti recuperato il corpo privo di vita di un uomo di 58anni nelle acque del Canale Villoresi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il corpo era stato visto galleggiare intorno alle 8.30 da una passante che ha dato subito l’allarme. Così sul posto sono arrivati i pompieri, insieme ai mezzi del 118 e ai Carabinieri.

Le indagini

Secondo quanto appreso, l’uomo da ieri sera avrebbe fatto perdere le proprie tracce allarmando i familiari. Personale medico e Carabinieri sono al momento al lavoro per stabilire le cause della morte.