Tragedia a Vanzago, muore travolto da macchinario

Tragedia oggi a Vanzago dove un uomo di 74 anni ha perso la vita travolto da un macchinario in un terreno agricolo di via Val D’Ossola.

Tragedia a Vanzago

Il fatto è avvenuto quest’oggi in via Val D’Ossola a Vanzago. Un uomo di 74 anni ha perso la vita in un terreno di sua proprietà dove pare stesse spostando della pesante attrezzatura agricola.

L’allarme è stato dato dalla moglie. L’uomo, residente a poche centinaia di metri dal terreno in cui è avvenuta la disgrazia, era uscito questa mattina intorno alle 11 per recarsi nel terreno a svolgere dei lavori. Dopo alcune ore, la moglie allarmata per il mancato rientro a casa si è recata sul posto e lo ha trovato privo di vita.

Travolto dal macchinario

L’allarme è scattato alle 14 e 50. Sul posto sono sopraggiunte ambulanza, automedica, carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato travolto da un macchinario, pare una pompa idrovora, riportando ferite fatali.