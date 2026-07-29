Immediati i soccorsi, con il piccolo che è stato trasferito in elisoccorso Bergamo. Purtroppo è spirato all'arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella giornata di lunedì 28 luglio a Castano Primo, dove è morto un bimbo di appena 3 mesi di una famiglia pakistana.

Tragedia a Castano Primo, muore bimbo di appena 3 mesi

L’allarme è scattato nel pomeriggio quando in via Villoresi si sono precipitate ambulanza ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine.

La dinamica di quanto accaduto rimane al momento ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, anche se secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolo abbia ingerito qualcosa accidentalmente.

Il trasferimento a Bergamo

Arrivato sul posto il personale medico ha subito preso in carico il neonato e l’ha caricato sull’elisoccorso che si è alzato in volo trasferendolo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo però per il piccolo non c’è stato nulla da fare e, arrivato al nosocomio orobico, è spirato.