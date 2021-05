Tornano i “Nonni al parco” a Cornaredo.

Volontari Auser

È ripartito lunedì scorso il dispiegamento dei “nonni al parco”, volontari dell’Auser insieme di Cornaredo, che hanno come per gli anni passati il compito di sorvegliare i parchi per evitare – con la loro presenza dissuasiva – che gli stessi si trasformino in luoghi dove tutto è possibile.

Nonni al parco

Oggi più che mai diventa preziosa la presenza di questi volontari “sentinelle” che vigilano per la tranquillità degli anziani, dei bambini e delle mamme, affinché non ci siano assembramenti e le regole, alle quali tutti noi siamo assoggettati in questo

lungo periodo di pandemia, siano rispettate. I nonni al parco, forniti di giubbotti rifrangenti e di cartellini di riconoscimento, sono

costituiti in piccoli gruppi e vigileranno dalle 17 alle 19 dei giorni feriali. Avranno l’impegno di passeggiare ed osservare che tutto vada bene, ma non interverranno in prima persona, bensì avranno il contatto diretto con il Comando della Polizia Locale.

Settimo anno

L’esperimento, ovviamente voluto dall’Amministrazione Comunale e supportato dall’Auser, è giunto al settimo anno consecutivo e riscuote il consenso dell’intera Comunità che nei mesi estivi frequenta assiduamente i parchi di piazza Libertà e quello di via San Siro.