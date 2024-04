Torna nella casa della madre che maltrattava: arrestato. Per lui nuovo divieto di avvicinarsi

Torna nella casa della madre che maltrattava, 41enne di Robecchetto con Induno nei guai.

Maltrattava la madre, che aveva denunciato la violenza e nei riguardi del figlio era stato emesso il divieto di avvicinamento alla casa della donna. Provvedimento che l'uomo, di Robecchetto con Induno, ha violato dopo solo pochi giorni. E' stato così arrestato ma per lui non è arrivato il carcere bensì nuovamente il divieto di avvicinarsi all'abitazione della mamma. I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati in paese sabato. L'uomo aveva infatti violato il provvedimento: è stato trovato infatti all'interno della casa della madre, sua vittima in quanto il 41enne la maltrattava (i fatti sono recenti) e da quell'immobile doveva starsene lontano. La donna, per precauzione, nelle ore precedenti si era già allontanata.

Il nuovo provvedimento

Il 41enne è stato colto in flagranza di reato, ed è stato arrestato. Dopo il processo per direttissima, per lui niente carcere ma un nuovo divieto di avvicinarsi alla casa della donna.