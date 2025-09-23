Torna il bonus centri estivi: sostegni grazie a un finanziamento ministeriale

Anche per l’estate 2025 il Comune di Magenta conferma il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli in età scolare: grazie a un finanziamento del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pari a 26.869,45 euro, l’Amministrazione ha attivato il Bonus Centri Estivi 2025.

Magenta, torna il bonus centri estivi

Come spiegano dal Comune, le risorse saranno destinate direttamente ai nuclei familiari attraverso un rimborso parziale della retta pagata, calcolato sulla base dell’Isee e del numero di figli iscritti alle attività estive proposte da enti organizzatori accreditati sul territorio comunale.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 24 settembre al 15 ottobre 2025, tramite il modulo disponibile nella sezione Servizi del sito istituzionale. Sul tema è intervenuto l’assessore alle Politiche per la Famiglia Mariarosa Cuciniello:

«Si tratta di una misura importante perché permette di sostenere concretamente le famiglie, in particolare quelle che si affidano ai centri estivi per garantire ai propri figli esperienze educative e ricreative durante la lunga pausa scolastica. È anche un modo per agevolare la conciliazione tra tempi di cura e lavoro, esigenza sentita da molte famiglie del nostro territorio».

Nel corso dell’estate 2025, con oltre 100 giorni di chiusura delle scuole, proseguono dall’Amministrazione, molte famiglie si sono rivolte ai centri estivi, che rappresentano una risorsa fondamentale ma anche un impegno economico sempre più oneroso. Secondo le ultime rilevazioni nazionali, i costi delle attività estive hanno registrato un aumento con una maggiore incidenza nel Nord Italia.

«Proprio alla luce di questi rincari abbiamo scelto di rinnovare il Bonus Centri Estivi. Il nostro obiettivo è duplice: tutelare il diritto dei bambini a vivere un’estate ricca di stimoli e socialità, e offrire un aiuto concreto alle famiglie in un momento in cui il costo della vita continua a crescere».

I contributi previsti saranno proporzionali alla situazione economica delle famiglie, con l’intento di garantire maggiore equità e sostenere soprattutto chi ne ha più bisogno. Tutti i dettagli, i criteri di accesso e l’elenco dei centri estivi accreditati sono disponibili sul sito del Comune di Magenta, nella sezione dedicata al bando “Bonus attività estive 2025”.