Torna ancora dai genitori per chiedere soldi per la droga: arrestato per la seconda volta

Torna ancora dai genitori per chiedere soldi così da acquistare la droga: nuovamente arrestato a San Vittore Olona.

Torna dai genitori per chiedere soldi per la droga

E' stato arrestato ancora. La scorsa settimana si era infatti presentato ai casa dei genitori - ai quali non poteva avvicinarsi in quanto sottoposto a divieto dopo li aveva maltrattati chiedendo soldi per la droga - . Bloccato dai Carabinieri, era stato arrestato: dopo la convalida era stato rimesso in libertà sempre col divieto di avvicinarsi ai genitori. Quando era stato bloccato dai militari, a loro aveva detto qualcosa di incredibile: "Vi prego arrestatemi, non ho una casa dove stare: se mi portate in carcere avrò un posto caldo per me".

Nel pomeriggio di mercoledì è successo di nuovo: il 47enne è tornato nell'abitazione dei genitori, in via Battisti, a San Vittore Olona.

Come l'altra volta aveva assunto alcol e stupefacenti e ha opposto resistenza ai militari che sono comunque riusciti a bloccarlo e condurlo in caserma.

Nessuno dei Carabinieri è rimasto ferito, il 47enne è stato poi trasportato dai militari della Compagnia nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalido e il 47enne è in carcere.