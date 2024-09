Chiedeva i soldi ai genitori per la droga, ancora guai: "Non so dove stare, potete arrestarmi?"

Soldi per la droga: nei guai un 47enne di San Vittore Olona che non ha rispettato il divieto di stare lontano dai genitori.

Soldi per la droga

Più volte aveva maltrattato i genitori, ai quali chiedeva i soldi per comprarsi la droga. E ora è stato arrestato. Perchè domenica 15 settembre 2024 si è presentato nella casa dove vivono padre e madre, in via Battisti a San Vittore Olona, dai quali doveva stare lontano in quanto sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa. I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore sono arrivati in un attimo, trovando l'uomo all'interno dell'abitazione. Non aveva usato violenza ma aveva bevuto troppo tanto che era in uno stato mentale alterato.

L'arresto

Trovandosi quindi in quella casa - dove non poteva più stare - il 47enne è stato arrestato. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 per prestargli le cure del caso. In direttissima, l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà sempre col divieto di avvicinarsi ai genitori. Arrestato, l'uomo ha poi confessato ai militari: "Non ho una casa dove stare, potreste arrestarmi di nuovo? Così posso stare al caldo".