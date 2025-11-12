Tormentava la compagna nonostante il divieto di avvicinamento: va in carcere

Tormentava la compagna nonostante il divieto di avvicinamento: ora va in carcere. E’ successo a Cerro Maggiore.

Tormentava la compagna nonostante il divieto

Era l’incubo della compagna. Che continuava a tormentare nonostante da lei dovesse star lontano. Lui è un 35enne tunisino, residente a Cerro Maggiore. Nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna a causa di maltrattamenti da lui effettuati. Ma di rispettarlo non ne aveva nessuna intenzione.

L’arresto

La sera di ieri, martedì 11 novembre 2025, l’uomo si è presentato nuovamente sotto l’abitazione di lei, insultandola e minacciandola. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, per lui è scattato l’arresto e poi il trasporto nel carcere di Busto Arsizio.