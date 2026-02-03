Topi a scuola, la Lega chiede chiarezza sugli interventi

Topi a a scuola: succede a Nerviano. La Lega chiede chiarimenti sull’accaduto.

Topi a scuola a Nerviano. E’ quanto successo, nei giorni scorsi, nel plesso di via Roma, struttura che ospita gli studenti delle scuole medie. E La Lega, forza di minoranza, interviene per chiedere chiarimenti: “Non appena appresa la notizia della segnalazione formale delI’Istituto, abbiamo agito con prontezza presentando una richiesta di risposta scritta – affermano dal Carroccio – La tutela della salute pubblica e l’igiene dei luoghi frequentati dai nostri ragazzi sono priorità che non ammettono attese. È necessario fare immediata chiarezza sulle azioni intraprese”.

La Lega si rivolge quindi all’Amministrazione comunale chiedendo “di conoscere l’esito dei sopralluoghi richiesti”, “il calendario degli interventi di derattizzazione” e “le tempistiche certe per il ripristino della piena salubrità del plesso scolastico”.

E dalla Lega concludono: “L’obiettivo del gruppo è garantire una risoluzione rapida e definitiva del problema, assicurando massima sicurezza a studenti e personale scolastico”.

Le parole del sindaco

“Il tecnico addetto alla manutenzione dell’ascensore esterno della scuola di via Roma, ha riscontrato tracce riconducibili alla presenza di roditori, evidenziando la necessità di un intervento di derattizzazione al fine di garantire le condizioni igiene dell’immobile e il corretto funzionamento degli impianti – spiega il sindaco Daniela Colombo – L’Ufficio Ambiente è intervenuto effettuando un sopralluogo nel plesso e procedendo all’applicazione di prodotti specifici e idonei per l’eliminazione dei ratti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione, assicurando i necessari interventi fino alla completa risoluzione della problematica segnalata. Si precisa inoltre che il servizio di derattizzazione e prevenzione è già attivo all’esterno dell’edificio e costantemente monitorato”.