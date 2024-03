"Ti ridò il cellulare che hai perso ma devi fare sesso con me": 24enne arrestato

"Ti ridò il cellulare che avevi smarrito ma devi fare sesso con me": la richiesta di un 24enne a una donna. E' stato arrestato dalla Polizia di Stato di Legnano.

Le aveva fatto credere di aver ritrovato il cellulare che lei aveva smarrito. Ma per ridarglielo chiedeva un rapporto sessuale. L'incredibile storia arrivata da Legnano. A finire nei guai, denunciato in stato di libertà per tentata truffa, è stato un 24enne, residente in città che, tra l'altro, per parlare con la donna usava il cellulare della madre.

La vicenda

Tutto era iniziato quando una donna, 31 anni e residente anch'essa in città, aveva denunciato alla Polizia di Stato di aver smarrito il suo cellulare. Poi la stessa aveva messo un post su Facebook dove chiedeva aiuto, invitando chiunque vedesse in giro quel telefonino di contattarla perchè lo rivoleva ovviamente indietro. Ed è qui che è entrato in azione il 24 enne: il giovane l'ha contatta via social, rispondendo all'annuncio della 31enne. Alla donna ha detto di aver trovato il telefono, per la precisione un Iphone: ma per riaverlo indietro lei avrebbe dovuto avere con lui un rapporto sessuale.

Le indagini e la denuncia

La donna si è quindi rivolta nuovamente al commissariato. I poliziotti, dagli accertamenti condotti sul traffico telefonico e social, sono risaliti all'intestatario del cellulare del 24enne: si trattava della madre del giovane, ignara di tutto. E hanno scoperto che il ragazzo non aveva, tra l'altro, rinvenuto nessun telefonino. Per il 24enne è scattata la denuncia.