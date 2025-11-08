Tetto in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

Equipaggi dell’antincendio in azione nel pomeriggio a Cerro Maggiore.

Cerro Maggiore, tetto in fiamme

Sirene in via Turati a Cerro Maggiore nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre. L’allarme è scattato dopo che il tetto di una palazzina di due piani ha preso fuoco. In fiamme, a quanto si apprende, alcuni pannelli isolanti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Legnano con APS e AS e i volontari di Garbagnate, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti.