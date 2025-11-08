Intervento

Tetto in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

A fuoco il tetto di una palazzina di due piani

Tetto in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco

08/11/2025 alle 17:05

Equipaggi dell’antincendio in azione nel pomeriggio a Cerro Maggiore.

Cerro Maggiore, tetto in fiamme

Sirene in via Turati a Cerro Maggiore nel pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre. L’allarme è scattato dopo che il tetto di una palazzina di due piani ha preso fuoco. In fiamme, a quanto si apprende, alcuni pannelli isolanti.

GUARDA LA GALLERY (4 foto)
tetto in fiamme cerro maggiore
tetto in fiamme cerro maggiore
tetto in fiamme cerro maggiore
tetto in fiamme cerro maggiore

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Legnano con APS e AS e i volontari di Garbagnate, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti.

Tu cosa ne pensi?