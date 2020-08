Test sierologici per il personale scolastico: al via la campagna

Test sierologici gratuiti per il personale scolastico, docente e non, agli ospedali di Legnano e Magenta.

Test sierologici per il personale docente e non

In attuazione delle prescrizioni nazionali e delle indicazioni regionali, è partita ieri, lunedì 24 agosto, la campagna per la ricerca di infezioni pregresse o in atto di Covid-19, rivolta al personale docente e non docente delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche statali e non statali, paritarie e private, istituti di istruzione e formazione professionale, compreso il personale degli asili nido.

Ecco dove saranno effettuati i “pungidito”

Le sedi erogative dell’Asst Ovest Milanese sono gli ospedali di Legnano e Magenta e la partecipazione è su base volontaria e gratuita.

I test saranno effettuati al Centro prelievi dell’ospedale di Legnano dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 e il

sabato e la domenica dalle 8 alle 12, e al Centro prelievi dell’ospedale di Magenta dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 12.

La ricerca consiste nell’effettuazione del test sierologico di ricerca anticorpale (cosiddetto “pungidito”) a risposta immediata (10 minuti circa).

Se positivi, verrà fatto subito anche il tampone

Nel caso di esito negativo del test sierologico, trattandosi di test di screening, non sarà rilasciata nessuna certificazione al lavoratore. A coloro invece che risulteranno positivi al test sierologico, sarà effettuato subito,

obbligatoriamente, il test molecolare (cosiddetto “tampone”).

Come partecipare allo screening

Il personale scolastico che intende aderire può: chiamare il numero verde regionale 800.638638 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 per fissare l’appuntamento; collegarsi al portale regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it; contattare il medico di medicina generale, qualora aderente all’iniziativa.

