Tamponi direttamente dall’auto per i viaggiatori che tornano dai Paesi a rischio

Tamponi senza scendere dalla propria auto al vecchio ospedale di Legnano: da oggi, lunedì 24 agosto, per i viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta è attivo un “drive-through” per effettuare i controlli Covid-19.

Tamponi dall’auto al vecchio ospedale di Legnano

Nell’ingresso situato in via Canazza 1, è stata posizionata una segnaletica gialla che indicherà il percorso fino all’ex portineria di via Candiani, dove i cittadini saranno accolti dai sanitari addetti al servizio per effettuare velocemente i tamponi naso-faringeo, senza scendere dalla propria vettura garantendo sicurezza e distanza tra le persone. Il servizio è attivo “drive through” al vecchio ospedale dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30, e all’ambulatorio numero 45 del nuovo ospedale solo il sabato dalle 8 alle 12. Asst Ovest Milanese ha predisposto anche un ulteriore ambulatorio, situato nel vecchio Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle 8

alle 12.

Il test è gratuito ed è necessario registrarsi

Il test è gratuito e non è consentito l’ accesso diretto ai presidi: per effettuare il controllo, il cittadino è tenuto a registrarsi sul portale di Ats Milano e attendere le indicazioni su come e dove recarsi per effettuare il

tampone. Il modulo è presente al seguente link: https://portale.ats-milano.it/estero/index.php.

Operatori dell’Asst Ovest Milanese impegnati anche a Malpensa

“Oltre ai controlli previsti ai viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio, è incessante l’opera e la professionalità del personale sanitario e amministrativo di questa azienda sanitaria, impegnato quotidianamente nelle attività di prevenzione e verifica Covid-19 sui pazienti ricoverati o che accedono nei quattro presidi ospedalieri per prestazioni sanitarie o di urgenza, oltre ai controlli di positività al virus dei cittadini di questo territorio, inviati da Ats Milano” dichiara il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Fulvio Edoardo Odinolfi. Operatori sanitari dell’Asst Ovest Milanese sono attualmente impiegati anche nelle importanti attività di controllo dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Malpensa.

