Terribile scontro tra un carro attrezzi e un’auto lungo la Sp183 FOTO

Terribile scontro tra un carro attrezzi e un’auto lungo la Sp183: tre persone coinvolte.

Terribile scontro lungo la Sp183

Ieri sera, mercoledì 25 novembre, Carabinieri, Vigili del fuoco, due ambulanze e due automediche sono intervenuti in codice rosso, a sirene spiegate, lungo la Sp183 all’altezza di Gudo Visconti per un terribile incidente.

Lo scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ha visto coinvolti una Fiat 500 L e un carro attrezzi.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre uomini di 39, 42 e 46 anni che, soccorsi, sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Rozzano e Niaguarda.

