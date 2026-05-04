Ancora sangue sulla Statale 494. A Castelletto di Abbiategrasso un grave incidente ha funestato sabato pomeriggio 2 maggio.

Terribile schianto moto-bici, morto un 66enne

La tragedia si è consumata verso le 17.30 sulla SS 494 Vigevanese quando per cause al vaglio dei Carabinieri di Abbiategrasso intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e fare luce sull’accaduto, si è verificato un violentissimo scontro tra una moto di grossa cilindrata e una bicicletta.

Coinvolte nello schianto due persone: un 66enne deceduto sul posto che era in sella alla sua moto e il ciclista, un uomo di 74 anni che con la sua bici si era immesso sulla statale, in condizioni gravissime trasportato in elicottero all’ospedale di Alessandria.

I soccorsi sul posto

Sul posto ambulanze, automedica, elisoccorso e carabinieri. Il luogo dell’incidente è al confine tra Albairate e Abbiategrasso all’altezza del ponte che attraverso il Naviglio a Castelletto di Abbiategrasso.

Lo scontro è stato violentissimo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare, i soccorritori hanno tentato in ogni modo di rianimarlo , ma il 66enne, residente a Vigevano, è deceduto per le gravi lesioni subite durante la caduta. Il 74enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Alessandria in condizioni gravissime.

Un sinistro che ha avuto ripercussioni sulla circolazione stradale. Traffico in tilt, i militari hanno bloccato in entrambi i sensi di marcia la percorrenza del ponte per consentire le operazioni di soccorso, inevitabile la formazione di lunghe code. La strada è stata riaperta al traffico regolare solo dopo qualche ora.