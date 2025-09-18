Cronaca

Tentato omicidio: uomo preso a martellate mentre dormiva

La vittima, un 80enne, è in gravissime condizioni. Preso il suo aggressore

Tentato omicidio: uomo preso a martellate mentre dormiva

Vermezzo con Zelo · 18/09/2025 alle 21:41

Tentato omicidio nel  primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, a Vermezzo con Zelo.  Un gravissimo episodio di violenza ai danni di un anziano.

Colpito  alla testa con un martello 

Dalle poche informazioni trapelate,  la vittima del tentato omicidio è un 80enne italiano che si trovava nell’abitazione di una conoscente 95enne  a Zelo. L’uomo è stato colpito al capo con un martello, mentre dormiva, da un soggetto che indossava un casco e che è immediatamente fuggito dopo l’aggressione.

Individuato il presunto aggressore

Le tempestive indagini degli inquirenti hanno permesso di individuare il presunto autore del tentato omicidio, un 53enne. Secondo i primi riscontri, l’aggressione sarebbe scaturita da dissidi familiari. La vittima è stata elitrasportata all’istituto clinico all’Humanitas di Rozzano dove attualmente si trova ricoverata in pericolo di vita. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono  serrate per ricostruire la dinamica dell’accaduto e fare luce sul reale movente del gesto efferato.

 

 

 

Tu cosa ne pensi?