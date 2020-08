Tentato omicidio dopo una lite tra vicini

Una lite per futilissimi motivi che sarebbe potuta sfociare in tragedia: perché a un certo punto è spuntato un coltello e uno dei due litiganti ha colpito l’altro con due fendenti. Il ferito si è miracolosamente salvato, mentre l’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio

Il tentato omicidio

I Carabinieri al termine di una veloce indagine hanno fatto luce su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Lainate. La miccia si è accesa intorno alle 23.30 quando si è scatenato un forte diverbio tra due vicini di un condominio lainatese a causa degli schiamazzi provenienti da una delle due abitazioni. Ben presto il confronto è degenerato in una vera e propria colluttazione e un 41ene ha afferrato un coltello e colpito il vicino di casa di 24 anni al gluteo e all’addome. Mentre il ferito veniva trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese in gravi condizioni ( i medici gli hanno riscontrato una ferita di parete addominale anteriore con complicazioni e ricoverato in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita), i Carabinieri si mettevano all’opera per ricostruire quanto accaduto. E alle 3.30 i militari della stazione di Solaro, assieme a un equipaggio del Norm, hanno arrestato in flagranza per tentato omicidio il 41enne che, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso a San Vittore.

