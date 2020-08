Spunta il coltello durante la rissa

Momenti di grande tensione questa notte a Lainate dove un ragazzo di 24 anni è stato ferito da un coltello e trasportato poi in ospedale

La lite e il coltello

Teatro dell’episodio è stata via della Chiesa, a Lainate, dove poco dopo le 23 si è verificata la lite che tra i coinvolti ha avuto anche un ragazzo di 24 anni. Quest’ultimo, infatti, è stato ferito con un colpo di coltello e l’allarme è scattato in codice giallo. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica: il giovane ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto, poi è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese. Le sue condizioni, al momento, non sono gravi. A Lainate sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Rho che hanno avviato serrate indagini per capire l’esatta dinamica della lite e le responsabilità

