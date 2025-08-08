l'intervento dei militari

L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre era a bordo di un'autovettura nei pressi di due abitazioni, dalle quali era appena uscito un suo complice, fuggito

La notte del 7 agosto i carabinieri della Stazione di Castano Primo hanno arrestato, in flagranza di reato per tentato furto e resistenza, un giovane 20enne peruviano, senza fissa dimora.

Tentato furto e resistenza: arrestato un 20enne

L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre era a bordo di un'autovettura nei pressi di due abitazioni, dalle quali era appena uscito un suo complice, fuggito. Il peruviano, alla vista dei militari, ha anche tentato di opporsi al fermo spintonandoli, ma è stato comunque bloccato e immobilizzato. I carabinieri, avendo raccolto indizi a suo carico in ordine al tentato furto, lo hanno portato in caserma in attesa della direttissima discussa nella stessa mattinata.