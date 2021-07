Tentato furto a Cuggiono, ma l'anziana lo scopre

Anziana riesce a mettere in fuga il ladro. Il tentato furto è andato in scena a Cuggiono nel pomeriggio di martedì 29 giugno 2021.

Tentato furto in una casa: cos'è successo

Nel primo pomeriggio di martedì 29 giugno 2021 la signora, che in quel momento era sola in casa, ha sentito una finestra sbattere e così ha raggiunto il locale, che dà sul giardino di ingresso, per chiuderla.

Ha raccontato la figlia Armida Lassini:

"Mamma mi ha raccontato che scostando la tenda ha visto in cima al cancello un ragazzo. L’ha richiamato dicendogli di scendere perché avrebbe potuto farsi male e gli ha detto di andarsene. Sul momento non ha capito che era un ladruncolo che voleva introdursi in casa, fortunatamente se n’è andato quando è stato scoperto. Un tentativo di furto sventato. Avrà pensato che qualcun altro in casa aveva chiamato le Forze dell’ordine e se n’è andato subito".

"Bisogna stare attenti"

Ha concluso Lassini:

"Mamma è stata fortunata. Abitiamo in periferia, intorno a noi ci sono campi coltivati e prati, siamo sempre chiuse dentro e prestiamo grande attenzione. Racconto questo episodio per mettere in guardia tutti perché purtroppo i ladri colpiscono ovunque, non solo villette ma anche cortili".