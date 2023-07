Tentativi di truffa a Vittuone

Ancora tenetativi di truffa messi in atto da malviventi, questa volta le segnalazioni arrivano da Vittuone.

A mettere in allerta i suoi concittadini è stato il sindaco Laura Bonfadini:

L'assessore alla Sicurezza Angelo Poles aveva già fatto il punto sulle precauzioni da adottare:

"Non aprite il portone o il cancello automatico se non siete sicuri della persona che vuole entrare: i truffatori potrebbero conoscere il vostro nome o fingere di conoscere figli, mariti, mogli o altri parenti.

Non aprite la porta di casa a sconosciuti: anche se vestono un’uniforme, mostrano cartellini di riconoscimento, dicono di essere dipendenti di aziende pubbliche o si presentano quali amici o conoscenti. Non cedete a facili lusinghe e ricordatevi che nessuno vi regala niente.

Telefonate sempre per verificare chi bussa o suona alla vostra porta: se avete dubbi telefonate all’azienda di cui si spacciano dipendenti o, meglio ancora, telefonate alla Polizia Locale per verificare se è vero che questi operatori sono autorizzati; se non riuscite a telefonare, non aprite per nessun motivo. Nessun ente manda personale a casa vostra per riscuotere o controllare soldi, neppure la Polizia.

Non tenete in casa grosse somme di denaro, gioielli e altri oggetti di valore: eventualmente riponete tutto in una cassa forte/cassetta

di sicurezza, collocata in un posto ben nascosto e non rivelate mai ad estranei il luogo.

Fate attenzione alle offerte di contratti vari o facili vincite: attenzione alle persone che cercano di raggirarvi proponendovi un grande affare o la prospettiva di facili ed immediati guadagni. Non firmate nulla se la persona che ve lo propone non è di vostra fiducia, consultatevi sempre prima con i vostri familiari o amici stretti".