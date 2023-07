Finti tecnici, vera truffa: via con soldi e oro

"Attenzione alle truffe".

Un'altra truffa ai danni di un anziano

L'Amministrazione comunale di Villa Cortese richiama l'attenzione, soprattutto degli anziani, su nuovi episodi di truffa avvenuti in paese. L'ultimo, di qualche giorno fa, ha visto suo malgrado coinvolto un 80enne che, con la scusa di un controllo, è stato preso in contropiede da due finti tecnici. I malintenzionati hanno approfittato dell'ingenuità dell'uomo per scappare con i preziosi presenti in casa. L'anziano, accortosi solo dopo qualche ora di quanto accaduto, ha poi provveduto ad avvisare un vicino di casa; da qui è scattata la chiamata a Polizia Locale e Carabinieri, che però non hanno potuto far altro che raccogliere la testimonianza del pensionato, senza ovviamente riuscire ad acciuffare i truffatori, che da tempo avevano fatto perdere le proprie tracce.

L'appello del sindaco: "Occhi aperti"

Contestualmente il sindaco Alessandro Barlocco è tornato a invitare la massima prudenza ai propri concittadini, ricordando i più usati metodi di raggiro. In questo senso, l'attività di informazione proseguirà nei prossimi mesi, anche grazie al contributo regionale che permetterà all'Ente cortesino di organizzare una nuova rappresentazione teatrale sul tema e di distribuire a tutti gli anziani un vademecum su accorgimenti e comportamenti idonei.