Tentano di rubare occhiali da sole per oltre 2mila euro, arrestati

Tentano di rubare gli occhiali da sole a San Vittore Olona, presi.

Tentano il furto di occhiali in negozio

Hanno cercato di rubare 6 paia di occhiali da sole, da valore complessivo di 2.300 euro. Ma sono stati bloccati e arrestati. E' quanto successo la mattina di ieri, martedì 9 maggio 2023, in un negozio di San Vittore Olona che si affaccia sul Sempione, all'interno del parco commerciale La Carbonaia. I Carabinieri del Radiomonile di Legnano sono intervenuti perchè due individui avevano tentato di portarsi via quegli occhiali da sole, nascondendoli in uno zaino interamente schermato di alluminio così da eludere il sistema antitaccheggio. I due aspiranti ladri, un 30enne colombiano e un 41enne peruviano, avevano poi cercato di uscire dal negozio.

Bloccati e arrestati

Ma i due sono stati bloccati dai Carabinieri, che erano stati nel frattempo allertati dal titolare. Per i due è scattato l'arresto per tentato furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata recuperata e restituita.