Tentano il furto nel box: arrestati

Tentano il furto nel box a Robecchetto con Induno: arrestati.

Tentato il furto nel box

Il loro piano era quello di entrare nel box e rubare varie attrezzature da giardinaggio per poi scappare. Ma i Carabinieri della Compagnia di Legnano sono stati più abili, bloccandoli e arrestandoli. E' quanto successo nella serata di lunedì 8 aprile 2024 a Robecchetto con Induno. E' qui che due uomini, uno di 30 e l'altro di 28 anni, italiani e residenti in paese, avevano deciso di colpire il garage di un'abitazione lungo la via Ronca. I due erano riusciti a forzare il box, riuscendo a penetrarvi all'interno.

Colti sul fatto

I Carabinieri, allertati da una segnalazione fatta al 112, sono subito arrivati sul posto beccando i due mentre stavano cercando di portarsi via alcuni arnesi da giardinaggio tra i quali un soffiatore e una motosega. I due sono stati bloccati e per loro è scattato l'arresto.