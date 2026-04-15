Era in vendita sul sito web, "blitz" dei Carabinieri e i due sono stati denunciati per ricettazione

Tentano di vendere una bici rubata, “incastrati” dal vero proprietario: nei guai due fratelli di Parabiago.

Tentano di vendere una bici rubata

Sono stati denunciati per ricettazione, due fratelli di Parabiago: uno di 21 e l’altro di 26 anni. Loro ad essere accusati di aver rubato e poi messo in vendita on line una bicicletta dal valore di circa 2mila euro. Sul caso hanno indagato la Polizia Locale di Milano insieme ai Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Le indagini

Le indagini avevano preso il via dalla denuncia del legittimo proprietario della bicicletta: residente a Milano, la sua due ruote era stata fatta sparire proprio nel capoluogo una quindicina di giorni prima. L’uomo aveva notato che sul portale di vendita on line Subito.it erano comparse foto proprio della sua bicicletta e si era così rivolto alla Polizia Locale di Milano. Gli agenti si sono così messi in contatto con i Carabinieri della Compagnia di Legnano avendo appurato che i venditori risiedevano a Parabiago. Così è stato organizzato l’incontro per la vendita: e quando i due fratelli sono arrivati, i militari li hanno bloccati. La bicicletta, riconosciuta come quella che era stata rubata, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.