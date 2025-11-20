Tentano di rubare un iPhone rubato poi la fuga a mani vuote

Tentano di rubare un iPhone da un negozio di Legnano, poi la fuga.

Prima hanno spaccato la vetrina poi hanno cercato di rubare un iPhone usato che si trovava esposto. E’ quanto successo in Corso Italia a Legnano. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi quando, di notte, ignoti hanno tentato di mettere a segno il furto. Arrivati fuori dal negozio, forse con una mazza, hanno danneggiato la vetrata. Il rumore ha però svegliato un residente nel palazzo che si trova sopra l’attività commerciale che ha subito chiamato il 112.

Niente bottino

Per i malviventi non è restato altro che scappare, a mani vuote. Sul fatto stanno indagando le Forze dell’ordine.