Tentano di rubare rame dalla cappella dei preti

Inizia con un tentato furto di rame la gestione del cimitero da parte del Comune di Rho. Un tentato furto avvenuto nei giorni scorsi.

Saranno le telecamere, a dire chi sono gli autori dell’ennesima infrazione e del tentato furto di rame avvenuta al camposanto centrale di corso Europa.

I soliti ignoti hanno agito indisturbati e probabilmente hanno lavorato anche a lungo per cercare di asportare parte della copertura in rame della cappella che ospita i sacerdoti rhodensi e quelli che hanno svolto il loro ministero sacerdotale in città. Ad accorgersi del tentato furto, nella mattinata di martedì, alcune delle persone che hanno notato il tetto della cappella, posizionata al centro del camposanto di Corso Europa senza un pezzo di copertura.

Il comandante della Polizia Locale invita i proprietari delle cappelle a fare denuncia

Questa la replica dell’amministrazione comunale.

«Nei giorni scorsi, ignoti si sono introdotti nel cimitero centrale di corso Europa. Hanno tentato di asportare rame dalle coperture e dalle gronde di due cappelle gentilizie, una appartenente a una famiglia rhodense e l’altra ai Padri Oblati del Santuario dell’Addolorata. Il personale addetto, appena si è reso conto di quanto avvenuto, ha segnalato i fatti all’Ufficio servizi cimiteriali, che ha coinvolto la Polizia locale e l'ufficio tecnico i quali hanno effettuato un sopralluogo. La Polizia Locale sta visionando le telecamere di sorveglianza per individuare eventuali ingressi sospetti da segnalare alla forze di polizia.

Il Comando ha inviato una informativa alla procura della Repubblica con una relazione dettagliata redatta dagli agenti e sta contattando i proprietari delle cappelle per informarli e perché sporgano a loro volta querela.

I ladri hanno agito di notte quando il cimitero era chiuso

I ladri devono avere agito a cimitero chiuso, utilizzando una delle scale disponibili al pubblico per accedere ai loculi. Hanno abbandonato a terra attrezzi usati per sollevare le lastre di rame che non sono riusciti ad asportare: segno che probabilmente sono stati disturbati durante la loro azione. Purtroppo negli ultimi tempi episodi del genere stanno avvenendo anche in comuni del circondario. Il Comune mantiene desta l’attenzione e la Polizia locale continua i pattugliamenti diurni nell’area del cimitero».