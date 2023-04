Centinaia di rhodensi rimangono senza medico di base

Dopo che il dottor Franco Orlando di Rho andrà in pensione il primo maggio, saranno centinaia i rhodensi che rimarranno senza medico di base. Il sindaco chiede un'inversione di tendenza urgente.

Centinaia di rhodensi senza medico di base

Il dottor Franco Orlando, medico di base di numerosi rhodensi, andrà in pensione a partire da lunedì primo maggio 2023. A causa della carenza di sostituti, soltanto alcuni mutuati hanno potuto trovare un altro medico, avendo accesso a posti liberi sul territorio cittadino. Molti restano privi di un riferimento sanitario costante.

Asst Rhodense ha attivato un ambulatorio cui faranno capo anche i mutuati del dottor Luigi Piana di Arese, anche lui in fase di cessazione di attività (sul sito aziendale tutte le informazioni: https://www.asst-rhodense.it/inew/nuovo-sito/home/nav/news_2023/26-04-2023_Cessazione.drPiana_e_Orlando/AVVISO.CESSAZIONE.ATTIVITA.MMG.pdf) .

Come accedere al servizio provvisorio

L’ambulatorio è allestito nei locali della Continuità Assistenziale (ex guardia medica) all’Ospedale di Passirana in via Settembrini 1. Attivo per visite e richieste di impegnative per farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici, al momento non prevede prenotazioni. Sarà aperto dal 2 al 31 maggio tutti i giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00. Nei giorni 12, 15, 19, 22, 26 e 29 l’ambulatorio sarà aperto dalle 10 alle 12. Prossimamente saranno fornite indicazioni per il mese di giugno.

Gli ex assistiti del dottor Orlando, come quelli del dottor Piana, non dovranno procedere ad alcuna richiesta di cambio medico per poter accedere direttamente al servizio.