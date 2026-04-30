Tentano di rubare nell’enoteca, tre uomini bloccati dalle Forze dell’Ordine: è successo a Legnano.

Tentano di rubare nell’enoteca, tre uomini bloccati dalle Forze dell’Ordine

Hanno sfondato la vetrina di un enoteca, pensando che il loro piano non avesse intoppi. Invece sono finiti nei guai. E’ quanto successo nella notte di lunedì 27 aprile 2026 a Legnano. Tre gli uomini, molto probabilmente di origini marocchine, che si erano introdotti in un negozio di vini in via Cesare Battisti. Erano circa le 4 quando il trio di malviventi è riuscito a intrufolarsi all’interno dopo aver danneggiato la vetrata. Ma i loro movimenti non sono passati inosservati, tanto che è partita la chiamata al 112.

Bloccati

Sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che sono riuscite a bloccare i tre, che si trovavano all’interno del negozio.