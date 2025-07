Tentano di rubare in una villetta, uno scappa e viene atterrato col taser: arrestati

RECUPERATA LA REFURTIVA

I due, un 19enne di Parabiago e un 21enne di Nerviano, arrestati dai Carabinieri

Tentano di rubare in una villetta a Nerviano. Arrestati dai Carabinieri.

A lanciare l’allarme era stato un vicino di casa: aveva sentito dei rumori provenire dalla villetta vicino alla sua ma sapeva che i proprietari non c’erano in quanto erano in vacanza. Tutto è successo la mattina di mercoledì. Intorno alle 6, infatti, è arrivata una chiamata al 112: era il vicino che comunicava di aver sentito dei rumori sospetti provenire dall’abitazione confinante, solo che i padroni di casa erano assenti.

Il taser e l'arresto

Così sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri. Quei rumori avevano una causa ben precisa: si trattava dell’azione di due giovani, entrambi italiani, un 19enne di Parabiago e di un 21enne di Nerviano, che avevano già aperto la porta della villetta riuscendo ad asportare qualcosa (con loro avevano anche arnesi da scasso). Uno dei due giovani è stato trovato in giardino, i militari sono riusciti a bloccarlo; l’altro ha invece tentato la fuga durante la quale si è scagliato contro un carabiniere e un militare, per fermarlo, è stato costretto ad usare il taser. I due ragazzi sono stati arrestati : quello trovato in giardino per furto, l’altro anche per resistenza a pubblico ufficiale.