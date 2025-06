Tenta truffa dello specchietto, denunciato

Tenta truffa dello specchietto a Cornaredo, denunciato.

"Truffa specchietto"

Un uomo classe 2003 è stato deferito dalla Polizia Locale di Cornaredo per un tentativo di estorsione attraverso il metodo della "truffa dello specchietto" nella giornata di lunedì.

Polizia locale Cornaredo

L'uomo, italiano, con diversi precedenti per reati specifici, è stato individuato dalla pattuglia della Polizia Locale di Cornaredo nel parcheggio di uno dei supermercati sulla ex statale 11, mentre discuteva con un altro automobilista.

Rotonda ex statale 11

Gli agenti fatte alcune verifiche hanno appurato la situazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo classe 2003 che viaggiava a bordo di una Mitsubishi familiare color grigio, fra l'altro con a bordo moglie e figli minorenni, avrebbe con una brusca e non necessaria frenata "costretto" l'automobilista che lo seguiva a una manovra di sorpasso in cui i due veicoli si sono urtati.

Invece che seguire le procedure per i sinistri stradali, il 22enne ha però iniziato insistentemente a chiedere denaro per risolvere immediatamente la questione. L'intervento della pattuglia e le verifiche sui precedenti del giovane hanno infine portato a un deferimento per l'uomo.