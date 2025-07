Tenta furto nel supermercato, poi si nasconde nel giardino di una villa

ARRESTATO DAI CARABINIERI

E' quanto successo nella struttura "Acqua e sapone" di via Arconate, poi l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri

Tenta il furto nel supermercato "Acqua e sapone" di Busto Garolfo, poi cerca la fuga: arrestato dai Carabinieri.

Tenta il furto nel supermercato, poi cerca la fuga

Ha tentato di rubare nel supermercato, poi ha cercato la fuga. E' quanto accaduto la notte di giovedì 3 luglio 2025 a Busto Garolfo. Approfittando del buio, un 36enne d0miciliato in paese, aveva cercato di rubare qualcosa introducendosi nella struttura "Acqua e sapone" di via Arconate. Per entrare aveva sfondato la muratura di cartongesso che si trova sul retro. Sul posto intanto erano arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 36enne è stato visto confuso, perchè stava suonando l'allarme con tanto di emissione di fumo. L'uomo, che non aveva preso nessun prodotto, ha tentato la fuga. I militari l'hanno trovato, e bloccato, nel giardino di una villa poco distante.

L'arresto

Il 36enne è stato così arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di furto.