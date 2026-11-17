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Tenta di spaccare il Bancomat con una spranga di ferro: denunciato. E’ successo a Legnano.

Tenta di spaccare il Bancomat con una spranga di ferro

Si era aggirato ubriaco, in compagna di un amico, nella zona dell’ufficio postale di via XX Settembre a Legnano. In preda ai fumi dell’alcol ha preso una spranga di ferro e ha iniziato a colpire il Bancomat che si trova a poca distanza. E’ quanto accaduto la sera di ieri, lunedì 16 novembre 2026. L’uomo, un 41enne marocchino residente a San Giorgio su Legnano, sempre insieme all’amico, si era poi allontanato. Ma era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona: immagini che hanno consentito ai Carabinieri di riconoscerlo e rintracciarlo poco dopo e poco distante.

La denuncia

L’uomo è stato denunciato per danneggiamenti.