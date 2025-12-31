Tenta di sottrarsi al controllo nella sala slot e spintona i Carabinieri: arrestato

Tenta di sottrarsi al controllo nella sala slot a Legnano e spintona i Carabinieri: arrestato.

Un pomeriggio decisamente movimentato quello avvenuto all’interno della sala slot Admiral, che si affaccia sulla Saronnese a Legnano. Era il pomeriggio del 25 dicembre 2025, giorno di Natale. Intorno alle 18 una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano è entrata nel locale per procedere con un controllo sugli avventori. E’ qui che un 22enne tunisino che si trovava all’interno ha tentato di sfuggire al controllo, strattonando e spintonando i militari.

L’arresto

I Carabinieri lo hanno subito bloccato e per il giovane, regolare in Italia e senza fissa dimora, è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.