Tenta di scardinare l’ingresso di un supermercato nel cuore della notte

Ladro maldestro

Arrestato dai Carabinieri, avvisati da un cittadino che ha sentito strani rumori

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del posto.

Un ladro maldestro

La scorsa notte, tra domenica 3 e lunedì 4 agosto 2025, un cittadino, mentre era in casa a guardare la TV, sente un trambusto provenire dall’esterno. Si affaccia e nota un uomo che, con un arnese in ferro, è intento a scardinare il portone d’accesso di un supermercato, appena fuori dal centro della città di Abbiategrasso. Avvisa immediatamente il 112, dove il centralinista dell’Arma mantenendo aperta la comunicazione, attiva subito l’equipaggio più vicino all’obbiettivo che sopraggiunge dopo pochi minuti.

Nel frattempo l’uomo prova un maldestro tentativo di nascondersi tra dei cespugli non appena vede i carabinieri arrivare, ma anche grazie alle indicazioni fornite dal testimone, viene rintracciato, bloccato e trovato in possesso del “piede di porco” con il quale poco prima aveva forzato il portone d’accesso, senza tuttavia riuscire ad entrare per l’arrivo solerte della “gazzella” dell’Arma.

Obbligo di presentarsi in caserma

Per lui è scattata l’accusa di tentato furto aggravato dallo scasso. Il direttore dell’esercizio commerciale, avvisato dai militari, ha sporto querela. L’uomo, in seguito all’arresto, è stato condotto davanti al Tribunale di Pavia, dove il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo l’obbligo di presentarsi in caserma due volte a settimana.