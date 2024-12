Tenta di scappare dai Carabinieri: aveva addosso della droga

Tenta di scappare dai Carabinieri a Cerro Maggiore: 26enne di San Giorgio su Legnano inseguito e bloccato.

Tenta di scappare dai Carabinieri

Prima si è fermato all’alt dei Carabinieri poi quando ha capito che sarebbe stato controllato è scappato a piedi. Uno dei militari l’ha inseguito e bloccato. Ed è stato trovato in possesso di droga.

E’ quanto successo la sera di sabato a Cerro Maggiore. I Carabinieri avevano allestito un posto di controllo in via Costa, nella zona dello svincolo autostradale. Ed è qui che la paletta dei militari si è alzata alla vista di un giovane alla guida di una Fiat 500 Habart. Il 26enne, di San Giorgio su Legnano, che era alla guida ha accostato con la sua vettura.

Ma da un rapido controllo del suo nominativo è venuto fuori come il tizio meritasse una perquisizione ma ecco che il 26enne è scappato a piedi.

Uno dei militari gli è corso dietro, riuscendo a bloccarlo. Il fuggitivo è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e di un grammi di marijuana.

I provvedimenti

Ed è finito nei guai: l’essere scappato e aver tentato di sottrarsi al controllo gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ma non solo: per il possesso di droga gli è stata revocata la patente ed è partita nei suoi confronti la segnalazione al Prefetto.