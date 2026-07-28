Tenta di salvare un animale e cade nel Villoresi

Momenti di apprensione nella serata di oggi, martedì 28 luglio, a Busto Garolfo, dove una donna di 32 anni è stata soccorsa dopo essere caduta nel Canale Villoresi nel tentativo di salvare un animale.

La caduta nel canale Villoresi

L’allarme è scattato poco dopo le 20.30 in via dell’Industria. Secondo quanto ricostruito, la donna, di origini statunitensi, sarebbe finita in acqua mentre cercava di soccorrere un animale. Caduta nel canale, è riuscita ad aggrapparsi istintivamente a un ramo d’albero, rimanendo in attesa dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Ad attirare l’attenzione sono state le richieste di aiuto della donna, udite da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la centrale operativa del Numero unico di emergenza. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti l’elicottero del Nucleo Malpensa dei Vigili del fuoco e il personale del Distaccamento di Inveruno. La donna è stata raggiunta, tratta in salvo grazie a una manovra congiunta e successivamente affidata ai sanitari del 118.

Nessun ricovero

Nonostante il grande spavento, le condizioni della 32enne sono apparse fin da subito discrete. Dopo le valutazioni del personale sanitario, non è stato necessario il trasporto in ospedale.