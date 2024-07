Tenta di rubare una bici ma resta infilzato nella recinzione di una casa

Tenta di rubare una bici a Legnano, resta infilzato nella recinzione di una casa. Denunciato dai Carabinieri.

Resta infilzato nella cancellata

Stava tentato di rubare una bici, scavalcando la recinzione di una casa. Ma è scivolato restando infilzato in uno degli spuntoni della cancellata. Ha rischiato davvero grosso il 17enne che nella notte di oggi, giovedì 11 luglio 2024, è rimasto infilzato nella recinzione di un'abitazione di Legnano

Erano circa le 4 quando il giovane, di Parabiago, aveva scelto una casa, tra le vie Stoppani e Pasubio. Il suo obiettivo era quello di scavalcare la recinzione per poi scappare con una bicicletta che si trovava all'interno. Solo che il suo piano è andato all'aria ed è rimasto ferito. Il ragazzo è riuscito a fare qualche passo, cercando di allontanarsi dall'abitazione.

I soccorsi e le macchie di sangue

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme all'ambulanza della Croce Bianca di Legnano. i soccorritori si sono subito occupati del 17enne, che è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, in codice giallo, con una grossa ferita al braccio. I militari, notando a terra le macchie di sangue perse dal giovane, le hanno seguite fino ad arrivare all'abitazione in cui voleva commettere il furto. Il 17enne è stato denunciato per tentato furto.