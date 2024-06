Cade e rimane con la mano infilzata nello spuntone del cancello

Mano infilzata nello spuntone del cancello di casa: paura a Cerro Maggiore.

Mano infilzata nello spuntone del cancello

Era su una scala per tagliare i rami di un pianta quando è scivolato rimando con una mano infilzata negli spuntoni del cancellone.

E' quanto successo la mattina di ieri, giovedì 27 giugno 2024, a Cerro Maggiore. Erano circa le 10.10 quando un uomo, 65 anni, si trovava nella sua abitazione di via Cappuccini.

Stava tagliando dei rami quando, all'improvviso, ha perso l'equilibrio restando con la mano bucata da uno spuntone del cancello di casa. Alcune persone presenti in quei momenti si sono accorte di quello che era accaduto, così hanno subito lanciato l’allarme.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l’ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme ai Vigili del fuoco. I pompieri hanno tagliato il cancello, i soccorritori portato l’uomo in ospedale in codice giallo