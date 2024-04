Tenta di rubare un monopattino, scavalca un muro per scappare e precipita da 10 metri

Tenta di rubare un monopattino in un cortile di Canegrate, viene scoperto e si da alla fuga: scavalca la recinzione ma precipita in un dirupo.

Tenta di rubare un monopattino, poi precipita

Era entrato nel cortile di una villetta scavalcando la recinzione. Una volta dentro ha cercato di portarsi via un monopattino ma la padrona di casa lo aveva notato, mettendosi a gridare. Così ha cercato di scappare, scavalcando la recinzione in un altro punto. E qui è precipitato facendo un volo di circa 10 metri. E' quanto successo la sera di giovedì scorso. Il giovane ladro, 21enne originario dell'Honduras, aveva scavalcato la cinta di una casa in via San Gaetano, a Canegrate, sul confine con San Vittore Olona. Arrivato in cortile, si stava portando via un monopattino. Ma la padrona di casa si era accorta di tutto e si è messa a gridare. Il 21enne è scappato ed è fuggito scavalcando la recinzione, in un punto però diverso da quello usato per intrufolarsi nel cortile: ma è finito in un dirupo, cadendo a terra dopo un volo di una decina di metri sul territorio di San Vittore Olona, località Battaglia.

I soccorsi e la denuncia

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano, l'ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco per recuperarlo. Il 21enne ha riportato diverse fratture ed è stato portato in ospedale. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto.